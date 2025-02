Jeroen gaat voor verbreken wereldrecord: 7,5 kilometer(!) lopen op zijn handen

Op je handen lopen is geen gemakkelijke opgave, laat staan kilometers lang. Toch wil Jeroen 'Nazgul' van der Linden 7,5 kilometer afleggen op zijn handen. Als hij daarin slaagt, heeft hij een wereldrecord te pakken. En dat doet hij om geld op te halen voor Stichting MIND, die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren.

Jeroen werkt als breakdancer veel met jongeren. Dagelijks ziet hij hoe sociale media en de druk van buitenaf bij die jongeren zorgen voor veel onzekerheid. "Als voor je gevoel de wereld op zijn kop staat, is het belangrijk om te beseffen dat het goed komt door kleine stapjes te maken. Dan kom je nog steeds vooruit", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Wereldrecord

Die vele kleine stapjes vooruit op zijn handen heeft hij al eens gedaan; zijn record staat op 5 kilometer. "Toen kwam ik erachter dat het wereldrecord op 5,5 kilometer staat. Ik wil dat nu verbreken en ga voor de 7,5 kilometer." Maar hoe doe je dat? "Ik ben momenteel bezig met het versterken van m'n handen en huid, onder andere met behulp van een acupunctuurmatje."

Hoe hij er nog meer voor gaat zorgen dat hij het wereldrecord gaat verbreken, zie je in bovenstaande video.

Woensdag 5 maart is de dag dat Jeroen de route af gaat leggen. Hij loopt in Gorinchem van school naar school. Hij zal in ieder geval genoeg support hebben, want veel leerlingen zullen met hem meelopen. Gewoon te voet, natuurlijk.