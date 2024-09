Schaatsen in Thialf mag alleen nog maar met helm: 'Als je op je hoofd valt is het einde verhaal'

Het nieuwe schaatsseizoen is maandag van start gegaan bij ijsbaan Thialf. Maar als je het ijs in Heerenveen op wil gaan, moet je tegenwoordig wel verplicht een helm op. Thialf is de eerste baan die dit heeft ingevoerd vanwege het aantal incidenten op het ijs. De helm is bedoeld om hersenletsel te voorkomen bij een eventuele val.

De 61-jarige Bouke van Hattem (61) maakte in februari 2012 een flinke smak tijdens een schaatstocht buiten. Hij kwam met zijn hoofd op het ijs terecht en liep een hersenkneuzing op. "Ze hebben me verteld dat dat tussen een hersenschudding en een schedelbasisfractuur in zit. Het komt neer op blijvend letsel, voor het leven. Ik heb geen reuk meer en ik heb last van mijn kortetermijngeheugen. Ik heb altijd een boekje bij me om dingen op te schrijven, anders vergeet ik dingen."

Pro-helmplicht

Bouke draagt sinds het ongeluk een helm als hij gaat schaatsen of skiën. "Bijna iedereen bij mij in het dorp schaatst zonder helm. Mensen vragen: 'waarom doe je nou een helm op?'. Maar ik juich toe dat de helmplicht er komt. Het is voor je eigen veiligheid. Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker bij wintersport. Je kunt claimen dat je goed kunt schaatsen of skiën, maar als je met je hoofd achterover slaat is het einde verhaal."

