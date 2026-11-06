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Schaatsseizoen van start: eerste natuurijsbaan open in Winterswijk

Natuur

Vandaag, 09:30

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Schaatsliefhebbers kunnen vrijdag voor het eerst dit seizoen het natuurijs op. In het Gelderse Winterswijk opende de Winterswijkse IJsvereniging om 07.30 uur haar ijsbaan. Op de 400-meterbaan lag bij de opening zo'n 2,5 millimeter ijs. Dat is genoeg voor een paar rondjes.

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Volgens ijsmeester Hendrik van Prooije is Winterswijk de eerste dankzij een combinatie van goede isolatie en een witte bovenlaag van de baan. Daardoor blijft de kou goed behouden. Met een speciale vernevelarm wordt het water in dunne lagen op de baan gespoten, waardoor een heel vlakke ijslaag ontstaat waarop met weinig ijs toch al geschaatst kan worden.

Niet onder vriespunt

In Winterswijk kwam de temperatuur op de meethoogte van 1,5 meter niet onder het vriespunt, maar bij de grond wel. "Anders lag de baan er natuurlijk niet", weet Van Prooije. Hoelang de baan openblijft, weet de ijsmeester niet. "Dat is net als voorspellen wanneer we weer een Elfstedentocht krijgen."

Om 09.45 uur stond het stoplicht op de website van de ijsvereniging alweer op rood, dus is de baan weer dicht. Enthousiastelingen hebben ongeveer twee uur lang kunnen schaatsen.

Door ANP
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