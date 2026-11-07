Eerste officiële vorst van het najaar: De Bilt duikt onder nul

Vannacht daalde de temperatuur in De Bilt onder het vriespunt en daarmee hebben we de eerste officiële vorst van dit najaar gemeten, volgens meteoroloog Robert de Vries. Uiteindelijk kwam de temperatuur uit op -1,4 graden.

Vrijdag daalde de temperatuur in Woensdrecht ook al onder nul en hadden we de eerste lokale vorst van deze herfst te pakken. Dat het nu ook in De Bilt tot vorst komt, is heel normaal, want gemiddeld valt de eerste officiële vorstdag volgens het huidige klimaat op 8 november.

Steeds langer geen vorst

In 2000 werd de eerste vorst in De Bilt uitzonderlijk laat gemeten: pas op 17 december daalde het kwik onder het vriespunt. Recordvroeg was het in 1971, toen de temperatuur op 16 september al onder het vriespunt zakte.

De laatste keer dat de temperatuur in De Bilt onder het vriespunt kwam, was op 29 maart dit jaar. Dat betekent dat het kwik op het landelijke hoofdstation gedurende een periode van 223 dagen niet onder het vriespunt is gekomen. Door klimaatverandering zien we dat de eerste en laatste officiële vorst van het seizoen steeds verder uit elkaar komen te liggen.

Zachter

De komende nacht ligt de temperatuur een stuk hoger door de aanwezige bewolking en zal het in De Bilt niet tot vorst komen. De bewolking werkt als een soort dekentje en houdt de afkoeling tegen.