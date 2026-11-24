Goed nieuws voor de schaatsliefhebbers. Op verschillende natuurijsbanen in het land kan dinsdagochtend worden geschaatst. Onder meer in De Lier, Doorn en Winterswijk is de ijslaag dik genoeg.

In het Zuid-Hollandse dorp De Lier is de hele nacht gewerkt om de baan open te krijgen. Volgens voorzitter Wim van den Berg begon de ploeg rond 02.30 uur met de voorbereidingen en lag de baan om 06.00 uur klaar om uit te harden. De ijsbaan ging om 08.30 uur open voor publiek.

Ook de ijsbaan in het Utrechtse Doorn ging vanaf 08.30 uur open. Volgens de Doornsche IJsclub ligt er een prachtige ijsvloer.

'De krabbelbaan'

In Winterswijk, waar de baan op maandag ook al open was, wordt deze ochtend eerst een recordpoging voor het uurrecord op natuurijs gereden. De baan in het Gelderse dorp is volgens de organisatie vanaf ongeveer 10.00 uur open voor leden en bezoekers.

In Noordwijk, bij ijsclub NIJC, wordt zelfs al vanaf 07.30 uur geschaatst. Dat gebeurt op een ijsbaan van 25 bij 100 meter, die de club de krabbelbaan noemt. De officiële 400-meterbaan is op dinsdag nog niet open.