Op verschillende plekken in Nederland is afgelopen nacht de koudste 27 november ooit gemeten, meldt meteoroloog Dennis Wilt. Bij meerdere meetstations werd het kouderecord verbroken. In Twente daalde de temperatuur het meest: daar werd het -8,1 graden. Ons lichaam moet duidelijk nog even wennen aan deze kou.

Nederland heeft dus een uitzonderlijk koude nacht achter de rug. Het is momenteel extreem koud voor de tijd van het jaar. Maar de lage temperaturen zijn waarschijnlijk niet de enige reden waarom we het de afgelopen dagen zo koud hebben. Juist de warmte van de afgelopen maanden speelt daarin een grote rol, verklaart Maria Hopman, hoogleraar integratieve fysiologie aan het Radboudumc, in het AD.

Van februari tot en met oktober was het warmer dan gemiddeld in Nederland en ons lichaam past zich aan deze temperaturen aan.

Goed nieuws voor koukleumen

Maar er is ook goed nieuws voor de koukleumen. Na het weekend maakt de winterse kou plaats voor zachter herfstweer en stijgt de temperatuur naar 6 graden. En die temperatuur voelt dan in vergelijking met deze ijskoude dagen waarschijnlijk weer verrassend warm aan.