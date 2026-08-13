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Perseïden trakteren Nederland op bijna 60 vallende sterren per uur

Natuur

Vandaag, 08:44

Wie na de zonsverduistering nog niet genoeg had van het spektakel aan de hemel, kon in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw omhoogkijken. De meteorenzwerm Perseïden bereikte zijn jaarlijkse hoogtepunt. Rond 04.00 uur waren naar schatting bijna 60 vallende sterren per uur te zien.

De omstandigheden waren dit jaar extra gunstig. Door de nieuwe maan was er vrijwel geen storend maanlicht en bleef de hemel goed donker. Daardoor waren ook zwakkere meteoren beter zichtbaar. Op een donkere plek waren volgens hemel.waarnemen.com ongeveer drie keer zoveel meteoren te zien als in een grote stad.

Wat zijn meteoren?

Een meteoor, in de volksmond ook wel een vallende ster genoemd, is eigenlijk helemaal geen ster.

Meteoren zijn lichtverschijnselen die ontstaan als kleine stukjes steen of stof vanuit de ruimte met hoge snelheid de atmosfeer van de aarde binnenkomen. Door de enorme snelheid worden ze zo heet dat er een fel lichtspoor aan de hemel ontstaat.

Heb je de Perseïden gemist omdat je te druk bezig was met de zonsverduistering? Maak je geen zorgen: de meteorenzwerm is nog te zien tot 24 augustus. Wel wordt de intensiteit iedere dag minder. Geen zin om op te blijven om naar boven te kijken? Bekijk dan de bovenstaande video om te zien hoe andere Nederlanders hebben genoten van het hemelse schouwspel.

Door Redactie Hart van Nederland

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