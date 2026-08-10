Meteorenzwerm dit jaar extra goed te zien: tot 80 vallende sterren per uur

Ga je woensdagavond naar de zonsverduistering kijken? Dan kun je na de eclips nog even blijven staan, want er is nog een bijzonder schouwspel te bewonderen. De Perseïdenmeteorenzwerm bereikt dan namelijk ook zijn hoogtepunt. Het is een van de grootste meteorenzwermen van het jaar, vertelt meteoroloog Robert de Vries.

Je kunt in de nacht van woensdag op donderdag 40 tot 80 'vallende sterren' per uur zien. En er is nog een reden waarom we het dit jaar extra goed kunnen zien.

Extra donker

Voor astronomen en liefhebbers is het de komende dagen een feestje in de lucht. Naast de gedeeltelijke zonsverduistering hebben we ook te maken met veel vallende sterren. Het hoogtepunt volgt na de zonsverduistering, zodra het donker is. Doordat de maan ook niet zichtbaar is, zal het extra donker zijn en kun je de vallende sterren goed zien.

De zonsverduistering is het beste te zien met een eclipsbril. Heb je die niet? Dan legt De Vries in onderstaande video uit hoe je via een vergiet kunt kijken:

1:21 Hoe je met een vergiet de zonsverduistering kunt zien

Waar kun je ze het beste zien?

Als je op een donkere plek staat, kun je 40 tot 80 'vallende sterren' per uur zien. Hoe donkerder de plek, hoe meer je kunt zien. In een grote stad, met veel lichtvervuiling, is de kans dus een stuk kleiner dat je dit fenomeen ziet. Ben je op de Wadden, de Veluwe of op een plek waar weinig dorpen of steden in de buurt zijn, dan heb je de grootste kans om dit goed te zien. En daarmee heb je ook de grootste kans om meerdere wensen te doen, aldus De Vries.

Waarom heet het de Perseïden?

De Perseïden ontstaan doordat de aarde door een wolk van stof- en gruisdeeltjes trekt. Deze wolk is achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle. Wanneer zo'n deeltje met hoge snelheid onze aardatmosfeer binnendringt, verdampt het, brandt het op en zien wij een lichtspoor. Dit noemen we een meteoor. In de volksmond worden het ook wel vallende sterren genoemd, maar dat zijn het natuurlijk niet.

De naam Perseïden komt van het sterrenbeeld Perseus. De 'vallende sterren' komen over het algemeen uit de richting van dit sterrenbeeld, vandaar de naam Perseïden