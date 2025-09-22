Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gera wil gastouder zijn, maar volgens gemeente is lucht bij haar huis gevaarlijk

Natuur

Vandaag, 22:59

Link gekopieerd

Het aantal gastouders in Nederland daalt snel, volgens belangenvereniging BOinK. Dat is slecht nieuws, aangezien flexibele opvang hard nodig blijft. Veel ouders werken bijvoorbeeld buiten kantooruren en kunnen hun kinderen alleen 's ochtends vroeg brengen of 's avonds ophalen. Voormalig gastouder Gera wil daarentegen graag aan het werk, maar gemeente Ede - waar ze woont - geeft haar geen vergunning omdat mogelijke fijnstof uitstoot door een nabijgelegen veehouderij een gezondheidsrisico vormt voor de luchtwegen van kinderen.

In 2024 waren er volgens BOinK 17.000 gastouders, volgens een tussentijdse schatting is dat al gedaald naar 13.000 gastouders dit jaar. Ooit waren dit nog 50.000.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

"We zien wel dat het echt noodzakelijk is dat flexibele kinderopvang blijft bestaan", vertelt Gjalt Jellesma van BOinK. "Heel veel ouders werken buiten kantooruren en kunnen praktisch gezien niet terecht bij een kinderopvang. Daarnaast spelen ook culturele en religieuze beweegredenen een rol waarom gastouderschap een goede oplossing kan zijn. Door kinderen in hun omgeving op te vangen zorg je ervoor dat kinderen ook in hun vertrouwde omgeving blijven. Dat is met name voor avondtijden heel prettig."

En dat begrijpt Gera, daarom wil ze zo graag als gastouder werken. "In mijn vorige woning was ik al 6 jaar gastouder." Maar in haar nieuwe woning mag dat niet. "De gemeente zou een advies van GGD-Midden Nederland opvolgen die stelt dat een boerderij, een veehouderij met varkens, op 86 meter afstand van onze woning, fijnstof zou uitstoten wat gezondheidsrisico's meebrengt voor kinderen die zouden spelen in onze tuin."

Ik ruik niet eens de varkensboerderij in mijn achtertuin.

Maar volgens Gera is dat onbegrijpelijk. "Ik ruik niet eens de varkensboerderij in mijn achtertuin. Ik geloof dat het in een stad veel vervuilender is allemaal dan hier bij mij." Ze wil gewoon graag aan de slag. "Ik heb een buurvrouw, zij werkt in de zorg. Het is voor haar zo fijn dat ze haar kinderen om 06.00 uur naar mij kan brengen. Dat kan nu niet. Ik heb daarnaast ook veel ouders die in Otterlo zitten, ik ben dan de enige kinderopvang voor hun in de buurt, ook die al om 06.00 uur geopend is."

Frappant?

Maarten Krol, hoogleraar WUR expertise luchtkwaliteit, heeft geen idee waar de gemeente zich op baseert. "Fijnstof wordt gemeten in waarden van ph10 (abstracte meting) en ph2,5 (gezondheidsrisicometing). Ik vermoed dat de gemeente naar de ph2,5-waarden heeft gekeken."

Nederland dient zich te houden aan de Europese richtlijnen. "Maar de wereldgezondheidsrichtlijn is bijvoorbeeld veel strenger dan de Europese richtlijn. Als we naar de WHO-richtlijnen kijken voldoen we nergens in Nederland aan de maximale normering van fijnstof. Ook in de stad is er veel emissie. Dus hoe de gemeente die afweging maakt in het geval van Gera is echt heel individueel. Ik vind het wel frappant."

Risico met gezondheid?

Gemeente Ede is niet van plan om de beslissing te herzien. "Wij volgen bij dit soort vergunningaanvragen uiteraard altijd gewoon het advies van GGD Gelderland-Midden. Dat is voor ons de aangewezen instantie die de beoordeling geeft over eventuele gezondheidsrisico’s voor kinderen. Daarvan afwijken betekent dus risico nemen met die gezondheid. Dat is de reden dat we dit beleid op dit moment niet herzien."

Lees ook

Dit is de stad met de slechtste luchtkwaliteit van Nederland
Dit is de stad met de slechtste luchtkwaliteit van Nederland
Longfonds vraagt te kappen met kaarsen: slecht voor de gezondheid
Longfonds vraagt te kappen met kaarsen: slecht voor de gezondheid
Zorgen om longkanker bij niet-rokers: aantal gevallen stijgt
Zorgen om longkanker bij niet-rokers: aantal gevallen stijgt
Houtsnippers, stof en stilstand: bewoners Coevorden verstrikt in overlast van houtverwerker
Houtsnippers, stof en stilstand: bewoners Coevorden verstrikt in overlast van houtverwerker

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.