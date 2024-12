Longfonds vraagt te kappen met kaarsen: slecht voor de gezondheid

Bijna niets werkt zo sfeerverhogend als het branden van een kaarsje tijdens het kerstdiner. Maar goede sfeer of niet: het Longfonds adviseert om dit niet meer te doen. En dan niet alleen tijdens de feestdagen, maar we zouden sowieso minder kaarsen moeten aansteken omdat het volgens het gezondheidsfonds ongezond is.

Haal in plaats daarvan een nepversie in huis, als je toch die gezelligheid wil creëren. En dat doen al veel Nederlanders kennelijk al, want volgens het AD zijn de namaakexemplaren niet aan te slepen en zijn ze her en der zelfs al uitverkocht.

Net als (nep)kaarsen hoort ook de adventkalender bij de feestdagen. In de video bovenaan zie je hoe creatief sommige Nederlanders aan de slag zijn gegaan met zo'n aftelkalender.

Kanttekening

Bij het branden van een echte kaars kunnen ongezonde stoffen zoals fijnstof vrijkomen, zegt het Longfonds. Mocht je daar (te veel) van inademen dan kan dat klachten als kortademigheid, hoesten, piepen en oogirritatie opleveren. En dat is alleen nog maar op de korte termijn, want met de loop der jaren kan een overdaad aan fijnstof zelfs leiden tot COPD, astma en hart- en vaatziekten of deze klachten verergeren.

Wel plaatst het gezondheidsfonds een kanttekening bij het verhaal, want er zit natuurlijk verschil tussen het compleet uitstorten van een kilozak waxinelichtjes op de kersttafel of het branden van één of twee chique tafelkaarsen: "Hoe meer kaarsen in huis, hoe groter de negatieve gezondheidseffecten kunnen zijn."

En denk daarnaast ook na over de plaatsing en kwaliteit van de brandende sfeermakers: bij een kaars die er lustig op los staat te flakkeren en waarbij veel druipend kaarsvet ontstaat zal meer fijnstof en koolmonoxide afgeven en daarnaast zorgen voor meer roetvorming. Wie toch een kaarsje wil aansteken kan beter ook maar goed nadenken over de ventilatie in huis. Luchtroosters kunnen het beste opengeschoven worden en als een kaars gedoofd is is het verstandig om even een raam open te zetten.

Maar wat dan?

Ook fabrikant Bolsius laat in het krantenartikel zijn licht schijnen over de kwestie en spreekt het verhaal tegen. Volgens de kaarsenmakers uit Schijndel kunnen de gezondheidsklachten alleen voorkomen wanneer je de goedkope varianten gebruikt en is de uitstoot bij kaarsen van hoge kwaliteit "verwaarloosbaar". Maar daar is het Longfonds het op zijn beurt dan weer niet mee eens, ze stellen dat ook kaarsen van hoge kwaliteit niet gezond zijn voor de longen.

Gebruik liever dus een - bijvoorbeeld elektronisch - alternatief, zoals ledlampjes of nepkaarsen. Diverse aanbieders daarvan zeggen dat deze versies mateloos populair zijn. Zo ziet Wehkamp een enorme toename in de verkoop en ook bij Intratuin loopt het storm. En wie denkt slim te zijn door een geurkaars aan te schaffen: die vlieger gaat niet op. Sterker nog: ze zijn zelfs nog ongezonder dan de doorsnee kaars, aldus het Longfonds.