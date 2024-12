'Kleding SHEIN vol hormoonverstorende stoffen, slippers 325 keer giftiger dan toegestaan'

SHEIN laat in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland weten dat het bedrijf productveiligheid zeer serieus neemt. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zijn de slippers en regenjas direct uit de webshop verwijderd, en er is een onderzoek gestart. SHEIN benadrukt dat zowel hun eigen leveranciers als externe verkopers zich moeten houden aan een strikte gedragscode en de relevante wet- en regelgeving in de landen waar het bedrijf actief is. Bij overtredingen worden maatregelen genomen tegen de betrokken verkopers.

Daarnaast geeft SHEIN aan samen te werken met internationale testorganisaties zoals Intertek en TUV en dagelijks steekproeven uit te voeren om de veiligheid van producten te waarborgen. Volgens het bedrijf zijn er sinds begin 2024 meer dan 920.000 tests uitgevoerd, waaronder chemische testen.