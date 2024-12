Campina waarschuwt voor 'barstende' slagroom: 'Kan verwondingen veroorzaken'

Wie de slagroom al in huis heeft gehaald voor de feestdagen, let op! Campina waarschuwt mensen die in de periode van mei tot en met september de 'Echte Slagroom' hebben gekocht. De spuitbus kan namelijk barsten en daardoor kan de bodem van de verpakking onder hoge druk loskomen. "Dit kan verwondingen veroorzaken", waarschuwt het bedrijf.

Het bedrijf kwam achter de fout na meldingen van consumenten, waarna ze zelf een kwaliteitscontrole deden en achter een productiefout bij hun verpakkingsleverancier kwamen. Ze vragen niet alleen om de spuitbus weg te gooien, maar deze eerst voorzichtig te legen. Campina benadrukt dat het veiligheidsrisico niet op de voeding slaat. De slagroom zelf is van goede kwaliteit.

Het gaat om het product 'Campina Echte Slagroom' van 250 gram met houdbaarheidsdata 28-11-2024, 26-12-2024 en 19-02-2025. De EAN-code is 8712800145257. Heb je de slagroom dus na september gekocht? Dan kun je hem veilig gebruiken. Als je de slagroom wel in die periode gekocht hebt, maar je hebt hem al twee keer gebruikt zonder problemen, kun je de waarschuwing negeren. Dan werkt de spuitbus gewoon naar behoren.

Voorzichtig legen

Een uitgebreide instructie om de bus voorzichtig te legen, staat op de site van Campina, samen met een uitlegvideo. De waarschuwing geldt dus alleen voor spuitbussen die tussen mei en september gekocht zijn. "Schud de spuitbus niet. Maak de spuitbus voorzichtig open. Indien deze ongebruikt is, klik hem open", schrijft het bedrijf.

"Plaats de spuitbus rechtop met de spuitmond naar boven, op een vlakke bodem. Druk het drukvlakje van de spuit in om het gas langzaam uit de fles te laten ontsnappen totdat er room uit de bus komt. Leeg vervolgens met zorg de spuitbus horizontaal. Bijvoorbeeld in de gootsteen."

Klanten die de slagroom gekocht hebben en moesten weggooien kunnen een foto maken van de onderkant van de bus, waar een code opstaat, en hun aankoopbedrag terugkrijgen via de site van Campina.