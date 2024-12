Supermarktketen roept mueslirepen terug om metaaldeeltjes

Viert soorten mueslirepen die te koop zijn bij winkelketen Jumbo worden per direct teruggeroepen. Mogelijk zitten er metaaldeeltjes in. Klanten die de repen aangeschaft hebben mogen ze terugbrengen en krijgen dan het aankoopbedrag terug.

In bovenstaande video leggen we je uit in welke situaties een fabrikant er voor kan kiezen om een product terug te roepen.

Volgens de winkelketen is het verstandig om de repen terug te brengen, want het "consumeren van de genoemde producten kan een gevaar opleveren voor de gezondheid." Ook de producent van de mueslirepen, Riverside, heeft een waarschuwing online gezet. Ze stellen dat er nog geen incidenten zijn geweest, maar puur uit voorzorg handelen.

Waar gaat het om?

Het gaat om de repen van het merk Made Good en wel om de volgende varianten met alle houdbaarheidsdatums:

Chocolate Chip met EAN-code: 687456213095

Mixed Berry met EAN-code: 687456213101

Chocolate drizzled vanilla met EAN code: 687456214931

Drizzled Birthday cake met EAN code: 687456214924

Een EAN-code kan worden gevonden bij de barcode. Riverside zegt dat de repen die onderdeel zijn van de terugroepactie geproduceerd zijn tussen januari en november van 2024.

De mueslirepen in kwestie (Beeld: Jumbo)

Wie de repen in bezit heeft mag deze terugbrengen naar Jumbo, een kassabon is niet nodig. Wie meer informatie wil mag van de supermarktketen contact opnemen met de klantenservice of via de website.