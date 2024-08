Jumbo roept grillworst terug: gevaarlijk voor mensen met allergie

Supermarkt Jumbo roept de grillworst naturel van het huismerk terug vanwege een potentieel gevaar voor mensen met een melkallergie.

De verpakkingen met de houdbaarheidsdatum 07-09-2024 bevatten kaas, maar dit staat niet duidelijk vermeld in de ingrediëntenlijst. Voor mensen met een melkallergie kan het eten van deze worst ernstige gevolgen hebben.

Jumbo vraagt klanten die allergisch zijn voor melk en de grillworst in huis hebben, het product gratis te ruilen in een van de filialen. Het tonen van een aankoopbon is niet nodig. Voor consumenten zonder allergie is de grillworst veilig te eten, benadrukt de supermarkt.