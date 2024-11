Nieuw leesoffensief gelanceerd: Ricardo leert opnieuw lezen om zoontje voor te lezen

Je hoort en leest het steeds vaker: het gaat slechter met de leesvaardigheid in Nederland. Daarom is het volgens 'De Leescoalitie' hoog tijd voor actie. Zaterdag werd groots een heus leesoffensief gelanceerd, compleet met een ontroerende kerstreclame, een minister in zijn favoriete boekwinkel en het inspirerende verhaal van vader Ricardo, die opnieuw leerde lezen voor zijn zoontje.

De meerjarige bewustwordingscampagne 'Wie leest heeft een goed verhaal' werd zaterdagmiddag afgetrapt in Ermelo, in de favoriete boekenwinkel van onderwijsminister Eppo Bruins. Ricardo Haak, die op latere leeftijd leerde lezen zodat hij zijn zoontje kon voorlezen, overhandigde het eerste exemplaar van de campagneposter aan de minister.

De campagne is opgericht door De Leescoalitie, waarin alle organisaties op het gebied van lezen samenwerken. Elk jaar zal er rond de feestdagen een nieuw thema aan bod komen dat het lezen in Nederland moet stimuleren. Daarnaast moet het ook de positieve invloed van lezen benadrukken. De organisatie maken zich zorgen over de dalende cijfers van leesvaardigheid in Nederland: "Naast kennisverlies ondermijnt het een essentiële eigenschap: empathie. Het vermogen om je in een ander te kunnen inleven vormt de basis van een goed functionerende maatschappij."

Verborgen schaamte

Iemand die inmiddels weet hoe belangrijk lezen is, is Ricardo Haak. Hij kan pas sinds kort weer lezen. Vroeger leerde hij lezen en schrijven op school, maar dat ging moeizaam. Naarmate de jaren verstreken, las hij steeds minder en verwaterden zijn leesvaardigheden. Hij werd hovenier van beroep en deed er alles aan om te verbergen dat hij niet goed kon lezen of schrijven: "Soms kregen we nieuwe machines of apparaten, en dan werd van mij verwacht dat ik de instructies zou lezen. Dan zei ik dat ik ze thuis wel zou lezen en liet ik het mijn vriendin doen."

Uiteindelijk besloot Ricardo een cursus van een jaar te volgen. Niet voor zijn werk, maar voor zijn zoontje: "Mijn zoontje is het allerbelangrijkste wat ik heb. Ik wilde hem kunnen voorlezen," zegt Ricardo tegen Hart van Nederland. Ricardo is blij dat hij dat inmiddels kan en dat zijn zoontje naar hem toe kan komen met vragen. "Hij moet alles kunnen doen wat hij wil, en ik wil hem daarbij kunnen helpen."