Houtsnippers, stof en stilstand: bewoners Coevorden verstrikt in overlast van houtverwerker

Al 6 jaar lang klagen bewoners van de Parallelweg in Coevorden over houtstof, geluidsoverlast en gezondheidsproblemen door afvalverwerker Prezero. Hoewel het bedrijf maatregelen heeft getroffen, is de overlast nooit verdwenen en wachten bewoners nog altijd op duidelijkheid van de gemeente.

"Elke ochtend ligt er fijnstof op mijn vensterbanken, je wordt elke dag aan de ellende herinnerd", vertelt buurtbewoonster Dineke Eikens aan Hart van Nederland. Ze woont sinds 2018 in de wijk en heeft sindsdien te maken met houtstof afkomstig van de nabijgelegen fabriek. "In het begin werd ik genegeerd en ondertussen is de fabriek alleen maar groter geworden. We hebben recht op antwoorden, maar na 6 jaar is er nog steeds geen duidelijkheid."

Buurtbewoner Henk Zandman kent die frustraties. "Wij wonen op ongeveer 100 meter afstand van de fabriek, dus we hebben constant last. Als de wind opsteekt, waait het fijnstof over heel Coevorden. Het voelt alsof we totaal niet serieus worden genomen."

Burgemeester Renze Bergsma gaf eerder toe aan RTV Drenthe dat de gemeente tekort heeft geschoten bij het toestaan van de fabriek. "Er is destijds onvoldoende onderzoek gedaan naar de impact van het bedrijf op de omgeving. Het is een complexe kwestie waar veel bij komt kijken", aldus Bergsma tegen de regionale omroep. Toch voelt het voor de buurtbewoners alsof er weinig gebeurt. "Het lijkt wel een kat-en-muisspel", zegt raadslid Ton Soppe. "Elke keer worden er dwangsommen opgelegd, maar het bedrijf weet ze telkens te omzeilen."

Serieus genomen

Gemeente Coevorden en de Omgevingsdienst Drenthe (ODD) erkennen de ernst van de situatie. "We hebben hier te maken met een ingewikkelde situatie waarin milieu en ruimtelijke ordening samenkomen. Dit bedrijf is gevestigd dichtbij een woonwijk. De overlast die ervaren wordt, nemen we serieus", aldus een gezamenlijke reactie aan Hart van Nederland.

"We werken op dit moment met verschillende partners aan een gestructureerde aanpak voor de lange termijn. Dat doen we in overleg met het bedrijf en met de omwonenden." Over de eventuele gezondheidsrisico's blijven beide partijen vaag.

Wettelijke eisen

Prezero, het moederbedrijf van GreenBlocks, stelt in een verklaring dat ze alles doen om overlast te beperken en klachten van buurtbewoners zeer serieus nemen. "We hebben al diverse maatregelen genomen om stof en geluid te verminderen en we houden ons verder aan de wettelijke eisen", aldus woordvoerder Anthonita van Egmond.

"We wachten de resultaten van het GGD-onderzoek af en zullen kijken of verdere stappen nodig zijn."

Uitstel

Het wachten op het rapport van de GGD zorgt voor extra spanning. "We hebben het rapport al maanden geleden aangevraagd", zegt Soppe. "De bewoners maken zich terecht zorgen over hun gezondheid en zonder duidelijkheid blijven we in onzekerheid." Dineke voegt daaraan toe: "We verdienen nu echt antwoorden. We willen gewoon weer zonder zorgen in onze tuinen kunnen zitten."

Of er snel een oplossing komt, blijft onzeker. In november worden de uitkomsten van de onderzoeken verwacht, maar voor de buurt voelt dat als te laat. "We zitten al 6 jaar in deze nachtmerrie", verzucht Zandman. "Het wordt tijd dat er eindelijk iets verandert."