Poep en vuilnis in trappenhuis: bewoners Utrechtse flat zijn overlastgevers spuugzat

Bewoners van een flat in Utrecht zijn de ernstige overlast van verslaafden, daklozen en dealers die zich ophouden in en rondom hun flatgebouw spuugzat. Ondanks inspanningen van de politie en gemeente blijft de situatie verergeren. Bewoners voelen zich onveilig.

Sinds een paar maanden wordt de overlast steeds erger, zo vertellen bewoners aan Hart van Nederland. De mensen bevinden zich voornamelijk in het trappenhuis van de flat aan de Van Sijpensteijnkade in Utrecht. Er worden metalen naalden gevonden, vuilnis, lichamelijke uitwerpselen, maar ook complete koffers met kussens en zelfs kaarsen.

Cilla Kemkers, bewoonster van de flat, geeft aan dat ze zich door de overlast niet meer veilig voelt. De flat ligt tegenover het centraal station, maar zelfs dat kleine stukje loopt ze liever niet meer alleen. "Ik woon gelukkig samen met mijn vriend en hij haalt me meestal op, zodat ik niet alleen langs die mensen hoef te lopen. Ik denk niet dat ik hier zou blijven wonen als ik hier alleen zou wonen."

Oplossing?

De Stek, een tussenopvang voor daklozen met een locatie tegenover de flat, laat aan Hart van Nederland weten dat ze de toegenomen overlast herkennen. In samenwerking met de gemeente proberen ze het probleem aan te pakken.

De gemeente Utrecht laat na vragen van Hart van Nederland weten dat er begin augustus camera’s en spiegels zijn opgehangen in en rondom het gebouw. Maar volgens de bewoners is het juist de laatste maand het ergst. De helft van de mensen die voor de overlast zorgt, is bij de gemeente bekend. De andere helft wordt nader onderzocht om vervolgens op zoek te kunnen gaan naar passende zorg.

Enkele bewoners van het flatgebouw zijn een ‘veiligheidscomité’ gestart met als doel bewijs te verzamelen en op die manier achter de echte oorzaak van de toenemende overlast te komen. In oktober zullen er gesprekken worden gevoerd met alle betrokken partijen.