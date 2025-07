Bomen onherstelbaar beschadigd na chemische ontploffing Borculo

Een chemische explosie op het terrein van FrieslandCampina in Borculo heeft een rij bomen zo erg beschadigd dat ze gekapt moesten worden. Op 4 juli ging het mis bij het lossen van een vrachtwagen. Twee gevaarlijke stoffen – salpeterzuur en zoutzuur – kwamen met elkaar in aanraking. Een silo ontplofte, en een grote oranje wolk met schadelijke dampen trok over de regio.

De gemeente Berkelland, waar Borculo onder valt, meldt dat de bomen zwaar zijn aangetast door de intense hitte van de ontploffing. "De meeste bomen zijn al omgezaagd", aldus een gemeentewoordvoerder tegen Hart van Nederland. Er loopt nog een onderzoek naar mogelijke schade aan de bodem.

Veel hulpdiensten kwamen af op de melding, dat is te zien in de onderstaande video.

0:38 Lucht boven Borculo kleurt oranje door gevaarlijke stof, NL-Alert verstuurd

Omwonenden moesten na het incident binnen blijven en ramen en deuren gesloten houden. Hoewel niemand gewond raakte, kwamen brokstukken van de silo en giftige resten in de omgeving terecht, waaronder een nabijgelegen weiland.

Water mogelijk vervuild

De rivier de Berkel, die vlak langs het fabrieksterrein loopt, is uit voorzorg afgezet. Boten mogen er niet varen en ook het voetpad langs het water is dicht. De komende weken moet blijken of het water of de grond is vervuild. De gemeente laat weten dat hiervoor al monsters zijn genomen.

Volgens FrieslandCampina zijn de chemicaliën bedoeld om installaties schoon te maken. Wie schade heeft opgelopen door de explosie kan zich melden bij het zuivelbedrijf. “Het incident heeft voor FrieslandCampina en de directe omgeving veel impact. Op het terrein wordt hard gewerkt om de schade op te nemen en op te ruimen”, aldus de gemeente.

