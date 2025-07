Lucht boven Borculo kleurt oranje door gevaarlijke stof, NL-Alert verstuurd

Bij een bedrijf in Borculo is vrijdagavond een gevaarlijke stof vrijgekomen die een chemische reactie heeft veroorzaakt. Dat meldt Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Er is een NL-Alert verstuurd voor het gebied rondom Borculo richting Haarlo, met het dringende advies om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.

Volgens een videocorrespondent gaat het om een fabriek van FrieslandCampina. Rond 21.15 uur werd alarm geslagen en sindsdien heeft de brandweer flink opgeschaald.

De veiligheidsregio meldt dat deze opschaling nodig was "vanwege de omvang van het bedrijf, de mogelijke hoeveelheid gevaarlijke stof en het te verwachten verspreidingsgebied van deze donkergele stof".

Chemische reactie

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat aan Hart van Nederland weten dat in een tank van een vrachtwagen verschillende stoffen met elkaar in aanraking zijn gekomen. Die hebben mogelijk de chemische reactie veroorzaakt. "Het is mogelijk gevaarlijk: twee potentieel gevaarlijke stoffen zijn met elkaar in aanraking gekomen. Oranje damp ziet er niet natuurlijk uit."

De directe omgeving is ruim afgezet. Mensen in de buurt worden dringend verzocht ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Iets voor 22.00 uur is een NL-Alert verstuurd om inwoners in de regio te waarschuwen.

Op beelden die op sociale media worden gedeeld, is te zien hoe er ook een explosie plaatsvindt. Hulpverleners duiken weg achter hun dienstwagen.