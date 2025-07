Tank in Borculo geëxplodeerd, oranje wolk met gevaarlijke stoffen verdampt

De opvallende oranje rookwolk die vrijdagavond ontstond bij FrieslandCampina in Borculo is volledig verdwenen. Dat bevestigt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland rond 01.00 uur 's nachts. De chemische damp is volgens de hulpdiensten vanzelf opgelost in de lucht.

Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio zijn in een tank twee stoffen bij elkaar gekomen. Dat heeft een reactie veroorzaakt. "Daardoor is een oranje gaswolk omhoog gekomen met een nieuwe giftige stof", aldus de woordvoerder.

De tank is enige tijd later geëxplodeerd. "Hierbij zijn alle stoffen vrijgekomen. Vandaar dat de rookwolk niet meer waarneembaar is", zei de woordvoerder 's nachts ter plaatse. Er zijn door de explosie geen gewonden gevallen. Ook de rookwolk heeft voor zover bekend geen slachtoffers gemaakt.

Ontruiming en NL-Alert

De fabriek van FrieslandCampina werd direct ontruimd. Het personeel bleef ongedeerd, meldt het bedrijf zelf. Wegens de grootte van het bedrijf en de mogelijke risico’s schaalde de brandweer snel op. Ook werd een NL-Alert verstuurd om de omgeving te waarschuwen.

Burgemeester Joost van Oostrum van gemeente Berkelland, waar Borculo onder valt, zegt dat de situatie "volledig onder controle" is. Metingen op meerdere plekken tonen aan dat er nu geen gevaarlijke stoffen meer in de lucht of op de grond aanwezig zijn. Welke stoffen bij elkaar zijn gekomen, wordt nu onderzocht.