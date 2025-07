Opzet of ongeluk bij chemische wolk Borculo? Politie onderzoekt alle scenario's

De politie onderzoekt nog altijd wat vrijdagavond de oorzaak was van de chemische oranje rookwolk bij FrieslandCampina in Borculo. Volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is de omgeving inmiddels aangemerkt als plaats delict. Geen enkel scenario wordt uitgesloten: van een ongeluk tot een bewuste actie.

De politie bevestigt dat er een onderzoek gaande is. Volgens een woordvoerder is dat gebruikelijk bij dit soort incidenten. "Over de oorzaak en aanleiding kunnen we nog niets melden, daarvoor is het nog te vroeg", zegt een woordvoerder.

Chemische reactie

De oranje rookwolk ontstond door een chemische reactie tussen de gevaarlijke stoffen zoutzuur en salpeterzuur. Die middelen worden normaal gebruikt om installaties schoon te maken, aldus FrieslandCampina. Hoe deze stoffen met elkaar in contact zijn gekomen, is nog onbekend.

Vrijdagavond werd een NL-Alert verstuurd waarin omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Rond 01.00 uur meldde de veiligheidsregio dat de rookwolk inmiddels was opgelost en er geen gevaarlijke resten op de grond zijn achtergebleven. Ook is er geen risico geweest voor de gezondheid van mensen.

ANP