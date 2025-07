Burgemeester over oranje rookwolk Borculo: geen enkele aanwijzing voor opzet

De chemische reactie die vrijdagavond in Borculo leidde tot een oranje wolk met gevaarlijke stoffen is waarschijnlijk niet opzettelijk veroorzaakt. "Er is geen enkele aanwijzing voor opzet", zegt burgemeester Joost van Oostrum van de Gelderse gemeente Berkelland, waar Borculo onder valt.

Ook de Arbeidsinspectie onderzoekt het incident, omdat dat onder werktijd is gebeurd, aldus Van Oostrum.

Oranje wolk

Door een nog onbekende oorzaak kwamen salpeterzuur en zoutzuur met elkaar in aanraking op het terrein van FrieslandCampina. Die stoffen worden gebruikt om installaties te reinigen. Het samenkomen van beide stoffen leidde tot een explosie waardoor een oranje wolk ontstond die in een groot gebied te zien was.

Voor zover bekend raakte niemand gewond. De vestiging van FrieslandCampina waar het incident plaatsvond, ligt aan de oostkant van Borculo. Volgens Van Oostrum stond er een westenwind, waardoor de rookwolk werd weggeblazen van een nabijgelegen woonwijk.

In gesprek

De burgemeester zegt binnenkort in gesprek te gaan met FrieslandCampina over het voorval, onder meer om terug te blikken en te horen hoe het in de organisatie gaat. "We zijn buren, ons gemeentehuis staat tegenover een andere locatie van het bedrijf", aldus Van Oostrum.

Een woordvoerder van FrieslandCampina zegt dat het zuivelbedrijf bezig is te kijken wat de oorzaak van het incident was en hoe dat in de toekomst kan worden voorkomen. Het kan nog even duren voordat dat duidelijk is, zegt hij. "Nu zijn we nog van alles aan het opruimen en schoonmaken."

De politie deed in eerste instantie onderzoek naar het voorval in Borculo, wat gebruikelijk is bij dit soort incidenten. Inmiddels is het onderzoek overgedragen, laat een woordvoerder weten.

ANP