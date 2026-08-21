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Zwaarste aardbeving sinds maart in Groningen: kracht van bijna 3

Natuur

Vandaag, 06:40

In het hoge noorden van Groningen is vrijdagochtend vroeg een aardbeving geweest. Volgens voorlopige metingen van het KNMI had die een magnitude van 2,8. Daarmee zou het de zwaarste beving sinds maart zijn. Toen was er een trilling met een kracht van 3,0 in de buurt van Assen.

De beving gebeurde om 05.50 uur. Het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer, in de buurt van Uithuizen in de gemeente Het Hogeland. In het gebied werd vroeger veel aardgas uit de grond gehaald. Daardoor zijn sinds de jaren 80 meer dan 2000 bevingen geregistreerd. De kracht daarvan blijft meestal onder de 2. Zwaardere bevingen zijn vrij uitzonderlijk. De beving van vrijdagochtend is de tweehonderdste met een kracht van 2,0 of meer.

Op sociale media melden inwoners van plaatsen als Uithuizen, Kantens en Middelstum dat ze de aardbeving gevoeld hebben.

Aantal bevingen sinds dichtdraaien gaskraan gedaald

Door het dichtdraaien van de gaskraan is het aantal aardbevingen in de afgelopen jaren wel gedaald. Sinds het begin van het jaar zijn twintig bevingen geregistreerd. Vorig jaar waren er 37 bevingen en het jaar ervoor 42. Tussen 2011 en 2019 waren er jaarlijks ongeveer honderd bevingen. Het recordjaar is 2013 met 133 geregistreerde aardschokken.

Door ANP

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