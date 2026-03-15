Aardbevingen Drenthe beschadigden honderden gebouwen

Het aantal schademeldingen na de aardbevingen bij het Drentse Geelbroek is opgelopen tot 132, meldt de Commissie Mijnbouwschade. De buurtschap bij het Drentse gasveld Eleveld werd in de nacht van vrijdag op zaterdag getroffen door een beving met een magnitude van 3,0. Enkele uren later was er een naschok met een kracht van 1,3.

Ondertussen heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen meer dan driehonderd meldingen van schade gekregen. Dat instituut is verantwoordelijk voor het afhandelen van schade door gaswinning uit het Groningenveld. De aardbeving bij Assen gebeurde in een ander gasveld.

Het kan zijn dat mensen hun schade hebben gemeld bij het instituut terwijl ze eigenlijk bij de commissie hadden moeten zijn. "Het instituut is bekender dan wij. Groningen is landelijk veel in het nieuws geweest. Buiten het Groningenveld zijn niet veel bevingen geweest", zegt een woordvoerder van de commissie. Volgens de woordvoerder lossen het instituut en de commissie de meldingen onderling op.

B eide bevingen vonden plaats op 3 kilometer diepte. Dat betekent dat de eerste schok goed te voelen was. De tweede was daar te licht voor. Bij de meldingen gaat het om schade aan bijvoorbeeld de binnen- en buitenkant van woningen.

Door gaswinning

De meeste schademeldingen komen uit de gemeente Assen, namelijk 99. Ook waren er achttien meldingen van schade uit de gemeente Aa en Hunze, waar Geelbroek in ligt, en tien schademeldingen uit buurgemeente Midden-Drenthe. De resterende vier meldingen kwamen van iets verder weg, namelijk de gemeenten Tynaarlo in Drenthe, Weststellingwerf in Friesland en Groningen en Westerkwartier in Groningen.

De beving was de zwaarste in Drenthe sinds oktober 2000, ruim 25 jaar geleden. In Nederland zijn ruim 2000 aardbevingen geregistreerd die door gaswinning zijn veroorzaakt. Daarvan hadden maar 25 een magnitude van 3,0 of hoger. Negen op de tien bevingen hadden een kracht van 1,9 of lager en waren voor mensen niet te voelen.