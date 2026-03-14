Bijna vijftig schademeldingen na aardbeving Drenthe, aantal kan nog oplopen

Na de aardbeving nabij het Drentse gasveld Eleveld zijn inmiddels 46 schademeldingen gedaan bij de Commissie Mijnbouwschade. Schademeldingen komen nog steeds "elk moment binnen", aldus een woordvoerder. 38 meldingen komen uit Assen en de rest uit verschillende omliggende plaatsen. Het gaat om schade aan zowel de binnen- als buitenkant van huizen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag vond om 02.14 uur een aardbeving plaats met een kracht van 3.0. Het epicentrum lag in Geelbroek, een kleine plaats in de gemeente Aa en Hunze. Om 05.14 uur werd een naschok gemeten met een kracht van 1.3, aldus het KNMI.

Op sociale media lieten veel inwoners van Assen weten de beving te hebben gevoeld. "Hele huis schudde en een enorm gerommel", schrijft een gebruiker op X. "Ons appartement schudde kortstondig", schrijft een ander. "Deze was goed te voelen" en "Wat een aardbeving hier in Assen", laten andere inwoners van de plaats weten. Veel mensen geven aan wakker te zijn geworden van de beving.

In oktober 2023 vonden er al meerdere voelbare bevingen plaats in Drentse dorpen nabij het Eleveld-gasveld. Bij schade die acuut gevaar oplevert, adviseert de Commissie Mijnbouwschade om ook bij de gemeente een melding te doen.