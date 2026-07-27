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Aardbeving bij Sappemeer met kracht van 1,6 gemeten

Aardbeving bij Sappemeer met kracht van 1,6 gemeten

Natuur

Vandaag, 06:45

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In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond om 19.08 uur een aardbeving plaatsgevonden. De beving had een magnitude van 1,6 en vond plaats op een diepte van 3 kilometer. Dat meldt het KNMI.

RTV Noord meldt dat tientallen meldingen zijn binnengekomen van mensen die een klap, knal of dreun hebben waargenomen. Ook zijn trillingen gevoeld. Op de website van het KNMI is te lezen dat het om een "geïnduceerde aardbeving" gaat. Dat betekent dat de beving is veroorzaakt door menselijk handelen, bijvoorbeeld gaswinning.

Door ANP
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