OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nieuw vaccin tegen huidkanker verlaagt risico op terugkeer of overlijden fors

Nieuw vaccin tegen huidkanker verlaagt risico op terugkeer of overlijden fors

Medicijnen

Vandaag, 07:43

Link gekopieerd

Een nieuw vaccin tegen huidkanker verlaagt het risico dat een melanoom terugkeert of dat een patiënt overlijdt met 42 procent. Dat blijkt uit onderzoek van farmaceutische bedrijven Moderna en Merck, meldt onder meer The Washington Post. Het vaccin moet nog wel worden goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten.

Het middel, intismeran autogene, maakt gebruik van mRNA-technologie en wordt afgestemd op het genetische profiel van de tumor van iedere patiënt. Uit een klinische fase 3-studie blijkt dat het vaccin het risico op terugkeer van de kanker of overlijden met 42 procent verlaagt ten opzichte van een standaardbehandeling.

Minder kans op uitzaaiingen

Daarnaast zou het middel de kans op uitzaaiingen of overlijden met 38 procent verminderen. De bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die uit eerdere onderzoeken, waaronder vermoeidheid, koude rillingen en pijn op de injectieplek.

Dakdekker Ed kreeg huidkanker na 40 jaar in de zon: 'Vroeger niet bij stilgestaan'. Zijn verhaal zie je in de video bovenaan dit artikel.

Dakdekker Ed kreeg huidkanker na 40 jaar in de zon: ‘Vroeger niet bij stilgestaan’

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Mogelijk eerste medicijn voor uitgezaaide alvleesklierkanker
Medicijnen
Mogelijk eerste medicijn voor uitgezaaide alvleesklierkanker
'Slappe Banaan' moet jongeren waarschuwen voor de gevaren van vapen
Waarschuwen
'Slappe Banaan' moet jongeren waarschuwen voor de gevaren van vapen
Boudewijn krijgt mogelijk zijn stem terug door AI na kanker
Persoonlijke verhalen
Boudewijn krijgt mogelijk zijn stem terug door AI na kanker
Kanjerketting viert 20-jarig jubileum: 'Meer dan een ketting met kralen'
Persoonlijke verhalen
Kanjerketting viert 20-jarig jubileum: 'Meer dan een ketting met kralen'
Aantal kankerdiagnoses stijgt flink: 170.000 per jaar verwacht
Zorg
Aantal kankerdiagnoses stijgt flink: 170.000 per jaar verwacht
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.