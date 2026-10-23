Nieuw vaccin tegen huidkanker verlaagt risico op terugkeer of overlijden fors

Een nieuw vaccin tegen huidkanker verlaagt het risico dat een melanoom terugkeert of dat een patiënt overlijdt met 42 procent. Dat blijkt uit onderzoek van farmaceutische bedrijven Moderna en Merck, meldt onder meer The Washington Post. Het vaccin moet nog wel worden goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten.

Het middel, intismeran autogene, maakt gebruik van mRNA-technologie en wordt afgestemd op het genetische profiel van de tumor van iedere patiënt. Uit een klinische fase 3-studie blijkt dat het vaccin het risico op terugkeer van de kanker of overlijden met 42 procent verlaagt ten opzichte van een standaardbehandeling.

Minder kans op uitzaaiingen

Daarnaast zou het middel de kans op uitzaaiingen of overlijden met 38 procent verminderen. De bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die uit eerdere onderzoeken, waaronder vermoeidheid, koude rillingen en pijn op de injectieplek.

Dakdekker Ed kreeg huidkanker na 40 jaar in de zon: 'Vroeger niet bij stilgestaan'. Zijn verhaal zie je in de video bovenaan dit artikel.