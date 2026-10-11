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'Slappe Banaan' moet jongeren waarschuwen voor de gevaren van vapen

Waarschuwen

Vandaag, 20:11

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Rugbyvader Wouter Snoeijers is een opvallende campagne gestart om jongeren bewust te maken van de gevaren van vapen. Met fictieve vapesmaken als Slappe Banaan, Lamme Wortel en Acné Aardbei wil hij jongeren wijzen op de mogelijke gevolgen van nicotine, zoals erectie- en huidproblemen.

De campagne is van start gegaan bij de Haagsche Rugby Club in Den Haag. Langs het rugbyveld hangt een grote banner met de opvallende namen. De smaakjes zijn bewust verzonnen en spelen in op de kleurrijke verpakkingen van echte vapes. In plaats van zoete smaken verwijzen ze naar mogelijke gezondheidsproblemen die met vapen samenhangen.

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Volgens Wouter Snoeijers en Melianthe Nicolai, gespecialiseerd uroloog en medisch seksuoloog, komen waarschuwingen over longschade en kanker minder binnen bij jongeren dan directe gevolgen van vapen, zoals seksuele klachten. In de voorlichting van Vapen #jouwkeuze wordt daarom ook aandacht besteed aan gevolgen die jongeren eerder kunnen raken, zoals problemen met de huid, tanden en seksualiteit. Nicotine vernauwt de bloedvaten en vermindert de doorbloeding. De campagne wil jongeren daarmee op een andere manier aan het denken zetten.

Door Redactie Hart van Nederland

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