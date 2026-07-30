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Robin belandde na vapen in coma: 'We moesten afscheid nemen'

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 20:40

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Een paar trekjes van een vape per dag veranderden het leven van Robin uit Almelo volledig. Twee jaar geleden begon hij midden in de nacht plotseling bloed op te hoesten. Niet veel later lag hij vier dagen in coma en moest zijn familie zelfs afscheid van hem nemen. Artsen concludeerden uiteindelijk dat het vapen de oorzaak was. Bekijk zijn verhaal in de video hierboven.

Aanvankelijk leek het om een geknapt bloedvaatje te gaan, maar het bloeden stopte niet. Nadat Robin bijna een liter bloed had opgehoest, werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Diezelfde nacht verslechterde zijn toestand plotseling en werd hij in coma gebracht. Na uitgebreid onderzoek bleek volgens de artsen dat de bloedingen werden veroorzaakt door het vapen.

Robin herstelde uiteindelijk, al verwachten artsen dat hij ongeveer 90 procent zal herstellen. "We hebben een trauma opgelopen en hopen dat er Europese regels komen om het kopen van vapes te verbieden", zegt zijn familie.

Ministerie werkt aan strengere maatregelen

De gevolgen van vapen kunnen dus heel groot zijn, toch worden ze nog massaal via de illegale markt verkocht. Begin deze maand nam de NVWA nog ruim 227.000 illegale vapes in beslag. Sinds de controles begin dit jaar zijn dat er al 1,2 miljoen. Het ministerie van Volksgezondheid werkt aan strengere maatregelen, waaronder hogere boetes voor verkopers en een verbod op het aanhouden van voorraden illegale vapes.

Door Redactie Hart van Nederland

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