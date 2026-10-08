Kanjerketting viert 20-jarig jubileum: 'Meer dan een ketting met kralen'

Het is feest in het Prinses Máxima Centrum, want de Kanjerketting bestaat twintig jaar. Deze ketting is al jaren meer dan alleen een kralenketting voor zieke kinderen. Het is een tastbare herinnering aan alles wat ze meemaken. Ter ere van het jubileum zijn er een speciale kraal en een speciaal liedje gemaakt.

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Het lied 'Deze is voor jou' is geschreven en gezongen door singer-songwriter Marten Fisher in samenwerking met kankerpatiënt Nina. De 11-jarige Nina heeft al sinds haar tweede levensjaar een hersentumor en heeft inmiddels een Kanjerketting van maar liefst 26 meter.

Iedere kraal is een behandeling of gebeurtenis

Iedere kraal staat voor een behandeling, onderzoek of gebeurtenis en biedt kinderen steun en houvast tijdens een heftige periode. "De kleurtjes helpen als je iets stoms moet doen", vertelt Nina aan Hart van Nederland. "Het bloemetje is voor een kap die ik 's nachts op krijg, de roze/wit/groene kraal is voor de chemo die ik krijg."

"De ketting symboliseert het verhaal van Nina en helpt haar ook om erover te vertellen aan mensen", zegt moeder Lisette Zonneveld. "Uiteindelijk hoop ik dat het slechts een herinnering zal worden. Een hoofdstuk dat we kunnen afsluiten."