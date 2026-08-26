Van der Weijden haalt tonnen op voor kinderkanker na afgebroken zwemtocht

Zwemmer Maarten van der Weijden heeft een cheque van 704.127 euro aangeboden aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Hij zamelde het geld bijeen tijdens een zwemtocht. Al moest hij deze vroegtijdig beëindigen door ziekte. De opbrengst gaat naar onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker.

In de bovenstaande video zie je beelden van Maarten vooraf aan zijn laatste monstertocht. Hij heeft er overduidelijk veel zin in.

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De 45-jarige Van der Weijden wilde voor zijn actie 270 kilometer zwemmen langs 22 steden, van Vught naar Utrecht. Dat lukte uiteindelijk niet. Door ziekte moest hij zijn tocht voortijdig beëindigen.

In de onderstaande video vertelt Maarten waarom hij moest stoppen met zijn zwemtocht:

0:55 Maarten van der Weijden staakt zwemmen voor kankeronderzoek door ziekte

Daarmee kwam zijn zwemtocht definitief ten einde. Van der Weijden had op dat moment 177 kilometer afgelegd en veertien steden aangedaan.

Leukemie

De oud-olympische zwemmer weet uit eigen ervaring wat kanker betekent. Van der Weijden herstelde zelf van leukemie en organiseerde daarna meerdere grote zwemacties om aandacht te vragen voor de ziekte.

Zo zwom hij in 2019 de volledige Elfstedentocht. De 22-stedentocht was zijn laatste grote zwemactie om geld in te zamelen.