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Maarten van der Weijden probeert donderdag zwemtocht af te maken

BN'ers

Vandaag, 17:03

Maarten van der Weijden heeft de derde zwemdag van zijn 22-stedentocht moeten uitstellen door misselijkheid en buikklachten. Hij werd misselijk wakker en moest overgeven, vertelt hij in een video op Instagram. Inmiddels gaat het beter, maar zijn lichaamstemperatuur stijgt nog. Hij hoopt donderdag genoeg aangesterkt te zijn om weer het water in te gaan.

Van der Weijden wil 270 kilometer zwemmen langs 22 steden en daarmee geld ophalen voor het Prinses Máxima Centrum voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. De route startte maandag in Vught en eindigt in Utrecht. In de steden waar hij langskomt staan volwassenen die als kind kanker hebben overleefd.

Afgelopen maandag begon Van der Weijden aan zijn zwemtocht, bekijk de video van de start bovenaan dit artikel.

Meerdere zwemacties

De voormalig openwaterzwemmer en olympisch kampioen en wereldkampioen herstelde zelf volledig van kanker. Hij heeft al meerdere extreme zwemacties gedaan om aandacht te vragen voor de ziekte. Zo zwom hij de volledige Elfstedentocht. De 22-stedentocht is de langste en hij kondigde het aan als zijn laatste zwemtocht. Inmiddels is ruim 232.000 euro ingezameld.

Door ANP

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