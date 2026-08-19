Maarten van der Weijden staakt zwemtocht door buikklachten

Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn zwemtocht woensdag voorlopig moeten staken. De 45-jarige olympisch kampioen werd wakker met misselijkheid en buikklachten. Eerder was zijn start al met twee uur vertraagd.

"Maarten is vanochtend wakker geworden met misselijkheid en buikklachten. En in overleg met zijn arts is besloten om nu niet het water in te gaan", melden zijn coaches op Instagram.

Mogelijk later weer zwemmen

De coaches hopen later woensdag duidelijkheid te geven over de vraag of Van der Weijden zijn tocht kan hervatten. Ze staan ook stil bij alle steun die Van der Weijden de afgelopen dagen heeft gekregen. "Jullie steun langs de kant en jullie donaties die toch binnenkomen, ondanks dat hij er op dit moment niet kan zijn, dat het echt gezien wordt."

Van der Weijden wil in zes dagen 270 kilometer zwemmen en daarmee geld ophalen voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Het is volgens de olympisch kampioen zijn laatste grote zwemtocht.