Maarten van der Weijden gaat voor wereldrecord: 8 uur achteruit zwemmen

Zwemmer Maarten van der Weijden staat bekend om zijn opvallende acties. Zo zwom hij een paar jaar geleden bijna 200 kilometer tijdens zijn Elfstedenzwemtocht. Nu staat er weer iets bijzonders op het programma. Van der Weijden wil een wereldrecord verbreken door acht uur lang achteruit te zwemmen.

Het trainen gaat dit keer dus niet vooruit, maar letterlijk achteruit. Van der Weijden zwemt de rugcrawl, maar dan andersom. Urenlang ligt hij in het water om zich voor te bereiden op de recordpoging.

Achteruit zwemmen met een boodschap

Tijdens het zwemmen dobberen badeendjes met hem mee in het water. Die eendjes staan symbool voor de actie. Elke 11 euro dobbert er een badeend mee. De volledige opbrengst van de recordpoging gaat naar kankeronderzoek. Van der Weijden kreeg zelf kanker en zet zich al jaren in om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte. Doneren kan hier.

"Ik ga acht uur achteruit zwemmen. Waarom? Omdat het leven helaas kan voelen dat het van je wegloopt. En dan is het handig dat je het van een andere kant bekijkt", zegt Van der Weijden.