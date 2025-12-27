Volg Hart van Nederland
Achteruit zwemmend naar record: Van der Weijden haalt duizenden euro’s op

Vandaag, 21:30

Maarten van der Weijden heeft zaterdag met een opvallende zwemactie in Zaltbommel ruim 10.500 euro opgehaald voor kankeronderzoek. De voormalige topzwemmer dook het zwembad in voor een wereldrecordpoging achteruitzwemmen, waarbij mensen live konden meekijken en doneren.

Na bijna 7,5 uur zwemmen had Van der Weijden het record te pakken. In totaal legde hij 16 kilometer achteruit zwemmend af. Na het verbreken van het record ging hij nog ruim een half uur door in het water.

Badeendjes in zwembad

De actie was live via internet te volgen. Voor elke donatie van 11 euro werd een badeendje in het zwembad gegooid. Aan het einde van de dag dreven er 949 badeendjes rond. Het streefbedrag van 11.000 euro werd net niet gehaald, maar de opbrengst kwam daar dicht bij in de buurt.

Van der Weijden reageerde zichtbaar tevreden op het resultaat. Hij noemde de opbrengst "waanzinnig" en ontkurkte bij het verlaten van het zwembad een fles champagne om het moment te vieren.

geld voor kankeronderzoek

De oud-topzwemmer zet zich vaker in voor kankeronderzoek via zijn eigen Foundation. Van der Weijden genas zelf van acute leukemie en organiseert sindsdien sportieve acties om geld in te zamelen.

Van der Weijden haalt vaker geld op voor het goede doel. Zo haalde hij in 2023 met een elfstedentriatlon miljoenen euro's op.

Beeld: Maarten van der Weijden Foundation

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

