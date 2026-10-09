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Boudewijn krijgt mogelijk zijn stem terug door AI na kanker

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 18:13

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Boudewijn Faber verloor door strottenhoofdkanker zijn stem. Dankzij kunstmatige intelligentie werkt hij nu aan een systeem waarmee zijn stem weer klinkt als voor zijn operatie. Vooral voor zijn kinderen betekent dat veel en dat doet hem ook wat.

In 2023 kreeg Boudewijn Faber de diagnose strottenhoofdkanker. Na een operatie waarbij zijn strottenhoofd werd verwijderd, moest hij afscheid nemen van zijn eigen stem. "Als je je eigen stem kwijtraakt, raak je ook een deel van jezelf kwijt.", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Schor en monotoon

Met een stemprothese, een klein siliconen buisje met een ingebouwd ventiel tussen de luchtpijp en de slokdarm, kan hij zich nu alsnog verstaanbaar maken. Maar, dat klinkt erg schor en monotoon. Daarom bedacht hij ReVoice. Het systeem gebruikt oude stemopnames om zijn huidige stem met behulp van AI vrijwel direct om te zetten naar zijn vertrouwde stemgeluid. Samen met het UMC Utrecht werkt hij aan deze nieuwe technologie.

Het systeem is nog in ontwikkeling, maar de hoop is dat het straks ook andere mensen helpt die hun stem zijn verloren. Voor Fabers kinderen is de uitvinding extra bijzonder: zij hopen zo hun oude vader weer terug te horen.

Bekijk bovenstaande video om het verhaal van Boudewijn te zien en te horen.

Door Redactie Hart van Nederland

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