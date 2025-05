'Dode hond' in portiek Rotterdam, politie neemt hem in beslag

Het was flink schrikken voor de nietsvermoedende voorbijganger die maandagochtend dacht een dode hond te hebben aangetroffen in een portiek in Rotterdam. De politie kwam ter plaatse om te ontdekken dat het niet om een overleden beestje ging.

Soms blijken meldingen van dieren in de problemen uiteindelijk mee te vallen. Maar vaak genoeg moet de politie en brandweer wél breed inzetten op het redden van een beestje dat zichzelf niet meer kan helpen, zoals te zien is in bovenstaande video.

Na melding van de bezorgde burger die het levensechte beestje aantrof in de portiek kwam een eenheid van de dierenpolitie ter plaatse, omdat het mogelijk om een misdrijf tegen een dier zou gaan.

"Het bleek een redelijk echte nephond", schrijft de Rotterdamse dierenpolitie op X. "We hebben de hond meegenomen om dergelijke meldingen in toekomst te voorkomen." Op de onderstaande foto is het bruin-witte 'hondje' te zien. Waarom het beestje daar lag is onbekend.