ZIEN: Preparateur Sita brengt dode wolf weer tot leven

Oog in oog staan met een wolf is de nachtmerrie van velen, toch doet Sita van Hoorn er alles aan het mogelijk te maken. Hoe dat precies zit? Nou, Sita is cvan beroep en zet dode dieren op, ook voor musea.

In opdracht van Museum De Bastei in Nijmegen ging ze dinsdag aan de slag met het opzetten van een unieke wolf, namelijk de wolf die april vorig jaar met een schot uit z'n lijden werd verlost na te zijn aangereden op de A12 bij Zevenaar.

Een opmerkelijke klus, want het was de eerste afgeschoten wolf sinds 1845. Het museum is blij met dit nieuwe pronkstuk omdat juist in hun provincie het debat over dit dier op scherp staat.

Bekijk in de video hierboven hoe dat opzetten in zijn werk gaat.