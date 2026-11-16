Steeds minder zeehonden in Waddenzee, grootste afname in Nederlandse wateren

Er zwemmen dit jaar opnieuw minder gewone zeehonden in de Waddenzee. Dat meldt Wageningen Marine Research maandag. Het aantal is voor het vijfde jaar op rij gedaald. In vergelijking met andere landen is de afname in de Nederlandse Waddenzee het grootst.

Ook het aantal getelde zeehondenpups daalde opnieuw. Als mogelijke verklaringen noemen de onderzoekers de veranderingen in voedselbeschikbaarheid, toenemende menselijke activiteiten in de Noordzee, competitie met andere zeezoogdiersoorten en veranderingen in het gedrag van zeehonden.

Deze zomer hielden een paar zeehonden een stukje strand 'bezet' bij Katwijk. In de bovenstaande video zie je hoe de mensen daarmee omgaan.

Minst in Nederlandse wateren

In de internationale Waddenzee werden in het afgelopen jaar 12 procent minder zeehondenpups geteld dan vorig jaar. Het totale aantal getelde gewone zeehonden daalde met 3 procent, tot een totaal van 23.154 zeehonden. Gewone zeehonden zijn wat kleiner dan grijze zeehonden, die ook in de Waddenzee leven.

In de Nederlandse Waddenzee was de afname nog groter, melden de onderzoekers. Daar daalde het aantal gewone zeehonden met 17 procent. Verder onderzoek is volgens de onderzoekers nodig om te begrijpen wat er gaande is.

Grijze zeehonden

Afgelopen juli bleek uit een andere telling van Wageningen Marine Research dat het aantal grijze zeehonden juist was toegenomen. De populaties van beide soorten worden jaarlijks in de internationale Waddenzee geteld en afzonderlijk gerapporteerd.