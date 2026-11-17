De vogelgriep is vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Tzummarum, in de gemeente Waadhoeke. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur meldt dat de circa 90.000 kippen op de locatie gedood worden om verspreiding te voorkomen.

Er wordt een zogenoemde beperkingszone ingesteld van 10 kilometer. Dat betekent dat daar per direct geen vogels, eieren of mest van vogels mogen worden vervoerd. Pluimveebedrijven die binnen 3 kilometer liggen van het getroffen bedrijf worden extra in de gaten gehouden. Het gaat om drie bedrijven.

Miljoen dieren gedood

Sinds eind oktober geldt een landelijke ophok- en afschermplicht om verdere verspreiding van de vogelgriep te voorkomen. Deze maand zijn al 235.500 dieren gedood wegens de vogelgriep. Sinds oktober gaat het om 331.650 dieren. De teller voor dit jaar staat boven de 1 miljoen dieren.