Nog eens 60.000 kippen geruimd om vogelgriep, nu in Gelderse Oosterwolde

Bij een pluimveebedrijf in het Gelderse Oosterwolde is vogelgriep vastgesteld. Alle 60.000 leghennen worden afgemaakt om verdere verspreiding te voorkomen. De kippen worden afgemaakt. Daarnaast is er een vervoersverbod ingesteld binnen 10 kilometer van het bedrijf.

Het is het vierde Gelderse bedrijf dat deze week is getroffen door de vogelgriep. De drie andere bedrijven liggen in Hierden, in dezelfde gemeente. Het gaat om twee eendenhouders en een bedrijf met eenden en legkippen. Daar werden 70.000, 9.500 en 19.000 dieren geruimd.

Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek leeft op de site van de gemeente mee met de getroffen pluimveehouders: “Dit is een enorme klap voor de ondernemer en iedereen die bij het bedrijf betrokken is. We leven met hen mee en wensen hen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Ik vraag iedereen om weg te blijven bij het bedrijf en de privacy van de ondernemer en zijn omgeving te respecteren.’’