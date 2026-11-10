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Alweer raak bij eendenbedrijf in Hierden: 70.000 dieren gedood om vogelgriep

Dieren

Vandaag, 12:41

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Op een vleeseendenbedrijf in het Gelderse Hierden is vogelgriep vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, worden ongeveer 70.000 eenden gedood. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur bekendgemaakt.

Rond het getroffen bedrijf in de gemeente Harderwijk is een beperkingszone van 10 kilometer ingesteld. Binnen dat gebied geldt een vervoersverbod voor vogels en eieren vanaf locaties waar vogels worden gehouden. In de zone liggen nog dertien andere pluimveebedrijven.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf in Hierden wordt getroffen door vogelgriep. In 2022 moesten de dieren op de locatie al twee keer worden geruimd vanwege een uitbraak.

Sinds 28 oktober geldt in heel Nederland een ophok- en afschermplicht voor commercieel en niet-commercieel gehouden vogels. Die maatregel werd ingevoerd nadat in korte tijd drie uitbraken van vogelgriep waren vastgesteld.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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