Vier magere kittens gedumpt in dichtgetapete doos in Den Haag

Aan de Gerard Doustraat in Den Haag zijn vier magere kittens van nog geen tien weken oud gevonden. In eerste instantie gingen men er vanuit dat de diertjes vier à vijf weken oud waren toen ze werden gevonden in een dichtgetapete doos. Dat leek zo omdat ze zo ontzettend mager waren. Omstanders ontdekten dat er bijna geen zuurstof in de doos kwam en maakten de luchtgaatjes groter.

De politie is een groot onderzoek gestart en heeft de doos en een deken in beslag genomen voor verder onderzoek.

De hulpdienst roept getuigen op om zich te melden als ze iemand met deze doos hebben zien lopen. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.