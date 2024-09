Kitten moederziel alleen achtergelaten bij opvang in Halle: 'Ongekend'

Toon Lesterade, beheerder van Opvang Noah in Halle, wist niet wat hij zag toen hij woensdag naar zijn geparkeerde auto liep. Achter zijn auto, op het terrein van de opvang, trof hij een piepjonge kitten aan. Het hulpeloze dier was moederziel alleen achtergelaten met slechts een kattenbak en wat voer. "Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat iemand zo'n kwetsbaar diertje onbeschermd heeft gedumpt," vertelt hij aangeslagen aan Omroep Gelderland.

De opvang, die bedoeld is voor wilde inheemse dieren, is helemaal geen dierenasiel voor katten. Toch werd de naar schatting vier weken oude kitten bij hem voor de deur achtergelaten. "Ik heb nog rondgekeken of er misschien meer dan één was, maar ik kon er geen meer vinden."

Begin deze maand overleed nog een kitten na een dumping in ondergrondse container:

0:33 Kitten van een paar dagen oud overleden na dumping in ondergrondse container

'Zet zo'n dier niet langs de weg'

Toon is vooral boos over de onverschillige manier waarop de kitten is achtergelaten. "Ik kan iemands persoonlijke omstandigheden niet inschatten, maar mensen weten dat ze altijd ergens terecht kunnen wanneer een situatie verandert en ze een dier niet meer willen," zegt hij. "Zet zo'n hulpeloos beestje niet zomaar buiten langs de weg. Dat mag niet met vuilnis, en dat doe je al helemaal niet met een levend wezen."

Ook maakt hij zich zorgen over de gezondheid van de kitten: "Hij had best een dikke buik, dus ik denk dat die vol wormen zit." Dierenambulance Achterhoek heeft de kitten opgehaald en zal het diertje onderbrengen in een kittenopvang, waar het de juiste zorg kan krijgen.

Geen aangifte

Toon heeft camerabeelden van de persoon die het diertje heeft achtergelaten, maar heeft besloten geen aangifte te doen. Toch noemt hij de actie "ongekend." "Denk na over wat je doet. Als je iets dumpt, heb dan ook het lef om het hardop te zeggen," zegt hij verontwaardigd tegen de regionale omroep.