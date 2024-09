Gedumpte kitten gered door brandweer uit ondergrondse container langs snelweg

Donderdagavond zijn tien brandweermensen en een inspecteur van Rijkswaterstaat bezig geweest met het redden van een gedumpte kitten. Die zat vast in een ondergrondse container langs de A1.

Het diertje was opgemerkt door Enide van der Veen. Ze stopte met haar man en twee honden even op een parkeerplaats bij Ugchelen. Toen ze iets weggooide hoorde ze een geluid in de container. "Ik dacht dat het ratten waren, maar in een flits zag ik toch iets anders", zegt ze tegen De Stentor.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De kitten uit de container halen, bleek moeilijker dan gedacht. Van buiten lijkt het namelijk een normale container, maar ondergronds zit een groot extra deel. Daar was de kitten tussen een vuilniszak en de bodem terechtgekomen.

In een lege koeltas

Met behulp van de brandweer van Apeldoorn-Centrum werd de kitten bevrijd. Met een hoogwerker werd de zware vuilniszak opgetild waardoor iemand naar beneden kon klimmen om het diertje te pakken. De kitten werd vervolgens naar boven gehaald in een lege koeltas.

De kitten is afgelopen nacht meegegaan naar het huis van Enide. "We houden hem niet maar nemen hem vannacht wel even mee", vertelde Enide tegen de krant. "De dierenambulance kan niet meer komen dus we zien morgen wel hoe het verder gaat."