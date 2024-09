Hondje Vinnie onvindbaar na caravaninbraak in Frankrijk: 'Was het maar een grote herdershond'

De baasjes van Vinnie werden op 7 september verward en geschokt wakker. Tijdens hun welverdiende nachtrust langs de snelweg in Frankrijk werd ingebroken in hun caravan. De deur stond wagenwijd open. Na een snelle scan kwamen ze erachter dat hun geliefde chihuahua Vinnie (10) onvindbaar was.

Het is onduidelijk of Vinnie is meegenomen of weggerend. Dochter Analda (37): "Eigenlijk ben je bezig met twee zoektochten. Dit maakt het extra moeilijk. Bovendien helpt het niet dat ze in Frankrijk weinig Engels spreken." De baasjes staan er alleen voor en volgens hen helpt de politie niet met zoeken.

Het baasje van hond Django kan er helaas over meepraten. Haar viervoeter liep begin dit jaar weg nadat hij schrok van vuurwerk:

1:45 Bianca's hond is al een week weg nadat hij schrok van vuurwerk

Analda helpt vanuit Nederland mee met de zoektocht. Terwijl haar ouders langs de Route du Soleil op zoek zijn, door te flyeren, schreeuwen en fluiten, deelt Analda berichten op Facebook. "We hopen op deze manier dat het nieuws de lokale Franse bevolking bereikt."

Doolhof door de weilanden

Langzaamaan ontstaat er een lijntje naar Frankrijk dankzij onze zuiderburen. "Door Belgische dames is het nieuws Frankrijk in gekomen. Daar wordt het steeds meer verspreid en probeert een enkele lokale bewoner ook te helpen met zoeken," aldus Analda.

Lees ook: Grote zoektocht naar hondje Nonnie en kat Inaja die na ongeluk zijn vermist

Maar de omgeving maakt het niet makkelijk. Analda: "Er zijn daar alleen maar weilanden. Al zou Vinnie hier rondlopen, wordt het nog lastig om hem te vinden. Je zou bijna denken: was het nu maar zo'n grote herdershond."

Misbruik

Helaas zijn er ook mensen die misbruik willen maken van deze situatie. Oplichters bellen naar Analda om te zeggen dat ze de hond hebben. Vervolgens geven ze aan dat de hond opgehaald mag worden waarna er driehonderd euro overgemaakt wordt via PayPal.

Maar dit weerhoudt haar niet om alle reacties door te spitten: "Je wil koste wat het kost het beestje vinden. Voor ons is hij echt onderdeel van de familie. Stel je voor dat het om een kind gaat. Zo voelt het voor ons."