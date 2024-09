Hondenverwaarlozer weet van geen ophouden: 'Hond had opengesprongen tumor met maden'

Een aantal honden is jarenlang verwaarloosd in Venlo. De dieren leefden erg ongezond, waardoor opgelopen ziektes alleen maar erger werden. Nu buigt het OM zich over de zaak.

Tijdens meerdere bezoeken heeft de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) honden weggehaald en weer teruggebracht.

Opengeknapte tumor

Een paar jaar geleden trof de LID een ernstig verwaarloosde New Foundlander aan. De hond bleek een onbehandelde, opengesprongen tumor te hebben waar de maden zich in hadden verschanst. Na een poging van de dierenarts bleek het dier niet meer te redden; hij moest worden ingeslapen.

Een andere keer trof de inspectiedienst een verwaarloosde labrador aan die zes pups had gekregen. Na een controle bleken de pups veel te mager en liepen alle honden in een tuin vol ontlasting en uitwerpselen. Omdat de situatie in twee weken niet veranderd was, werden de dieren weggehaald. Later werd er weer een aantal dieren teruggebracht.

Venlo is niet de enige plaats waar honden ernstig verwaarloosd worden. In augustus werden 120 verwaarloosde honden gevonden in Gelderland:

2:13 120 verwaarloosde honden opgevangen in Dierentehuis Kennemerland

Laatste kans

De hondenbezitter kreeg vervolgens weer een kans maar ook die wist hij te verprutsen: de overgebleven dieren bevonden zich afgelopen augustus wederom in precies dezelfde situatie. Eén hond werd in bewaring genomen, de ander mocht blijven.

Sinds begin dit jaar heeft de officier van justitie door een wetswijziging de mogelijkheid om een fors houdverbod te eisen.