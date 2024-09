Door kunstvleugel kunnen bedreigde vogels weer vliegen

De Nederlandse vogelopvangcentra zetten zich in voor vogels die door menselijk toedoen in de problemen zijn gekomen. Vrijwilligers met een groot hart voor dieren trekken alles uit de kast om vogels met beschadigde vleugels te voorzien van een kunstvleugel, zodat ze weer gewoon kunnen vliegen.

Het is een techniek die al eeuwenlang wordt gebruikt. Dit zogenaamde impen werd onlangs succesvol toegepast op een grauwe kiekendief in Friesland. Woensdagochtend onderging een bruine kiekendief in Den Haag eenzelfde operationele ingreep. En Hart van Nederland was erbij.

Bekijk in de video hierboven hoe de ingreep in zijn werk gaat, en waarom het een belangrijke ingreep is.

Ook de volgende patiënt staat te springen om een nieuwe vleugel: een gewonde Scholekster is de volgende in het rijtje.