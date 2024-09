Kitten van een paar dagen oud overleden na dumping in ondergrondse container

Een kitten van ongeveer vier dagen oud is overleden na een dumping in een ondergrondse container aan de Lucernehof in Biddinghuizen. Het arme dier werd dinsdag gered door de brandweer en politie, maar overleefde het niet.

Nadat buurtbewoners gemiauw uit de container hoorden komen, werden de hulpdiensten ingeschakeld. De kitten zat in een afgesloten boterhammenzakje met daaromheen nog een vuilniszak.

Vorige week werd er ook een gedumpt katje gevonden in de bosjes in Rijswijk:

0:46 Gedumpt katje gevonden in bosjes in Rijswijk

Het beestje was onderkoeld en uitgedroogd. De hulp van de kattenopvang in Swifterbant mocht helaas niet meer baten. De kitten is een dag later overleden.

De politie doet onderzoek naar de dumping.