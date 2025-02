Uitgemergelde Franse bulldog achtergelaten in bos bij Zwolle: 'Hij gromde uit angst'

Twee wandelaars hebben op Valentijnsdag een Franse bulldog aangetroffen die was vastgebonden aan een boom in het Zandhovebos bij Zwolle. Er was niemand te bekennen in de buurt van het uitgemergelde hondje, daarom belden ze de dierenambulance.

De dierenambulance in Zwolle deelt het verdrietige bericht op hun Facebook-pagina. De locatie waar de hond zich bevond was nog niet zo makkelijk te vinden, daarom wachtte een van de wandelaars de dierenambulance op, bij een parkeerplaats. De andere wandelaar bleef bij het hondje. Het dier was erg angstig en was daarom lastig te benaderen.

Vorige maand werden 71 verwaarloosde honden in een donkere kelder gevonden door NVWA in Zevenhoven. De honden zaten dicht op elkaar en het stonk naar urine, zo is te zien in bovenstaande video.

"Zulke meldingen krijg je niet elke dag", vertelt Johan Spinder, vrijwilliger van de dierenambulance in Zwolle die de hond heeft opgehaald, aan Hart van Nederland. "De flexlijn was blauw en hing wat hoger in de boom. Dit viel op bij de wandelaars. Zij zijn toen gaan kijken, omdat ze benieuwd waren wat het was. Toen vonden ze toen de hond."

Heel angstig

Volgens Johan is het diertje niet langs een wandelpad gevonden. "Je moest echt de bosjes in. De hond was heel bang. Hij gromde uit pure angst. Met brokjes heb ik toen zijn vertrouwen proberen te winnen", aldus Johan. "Hij at gelijk. Dat is een teken dat hij veel honger had."

De hond was zo mager, dat het volgens Johan direct duidelijk was dat hij al een lange tijd niet had gegeten. "We hebben hem naar het dierenasiel gebracht. Daar heeft hij vocht gekregen. Hij zit daar warm en heeft een veilige plek. Ik zag zaterdag een foto voorbijkomen en hij kijkt al iets helderder uit zijn oogjes."

Dierenpolitie ingeschakeld

Het hondje was voorzien van een chip, maar deze was niet geregistreerd. De dierenpolitie is ondertussen ingeschakeld en probeert erachter te komen wie de Franse bulldog heeft achtergelaten in het bos.